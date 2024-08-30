Праздники мира: день рождения электропылесоса, компакт-кассет и другие знаменательные даты

Сегодня в мире отмечаются различные праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Одним из таких праздников является Международный день китовой акулы, призванный привлечь внимание к проблеме их исчезновения и роли этих животных в экосистемах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии