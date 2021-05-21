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Понтонные подразделения инженерных войск ЗВО совершат уникальный переход по речным путям

Понтонные подразделения инженерных войск ЗВО совершат уникальный переход по речным путям

На протяжении всего перехода личный состав подразделений будет осуществлять остановки по пути следования в областных городах, где военнослужащие примут участие в патриотических мероприятиях.

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