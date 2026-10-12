iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн, рамка менее 1 мм и лучший звук в истории бренда: Red Magic 12 Pro+ обрастает деталями

Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн, рамка менее 1 мм и лучший звук в истории бренда: Red Magic 12 Pro+ обрастает деталями

Red Magic 12 Pro+ получит Dolby Atmos и самые продвинутые динамики в истории бренда Компания Red Magic раскрыла новые подробности о смартфоне Red Magic 12 Pro+, сделав акцент на качестве звука.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым