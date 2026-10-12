Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн, рамка менее 1 мм и лучший звук в истории бренда: Red Magic 12 Pro+ обрастает деталями

Red Magic 12 Pro+ получит Dolby Atmos и самые продвинутые динамики в истории бренда Компания Red Magic раскрыла новые подробности о смартфоне Red Magic 12 Pro+, сделав акцент на качестве звука.
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