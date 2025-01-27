РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 561 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Вот кого не послушаешь, так все такие умные, кто с мошенниками на огород съездил, кто в банке на них кредит взял. И о...Уже даже не смешн...
  • sergmann
    И среди тех, кто белочку видит, тоже бывают отзывчитые люди.Орешки
  • Людмила Смирнова
    Спасибо!Орешки

Близорукость открывает скрытые резервы организма. Я, например, научился опознавать свою маршрутку по манере езды

Близорукость открывает скрытые резервы организма. Я, например, научился опознавать свою маршрутку по манере езды

- Дорогая, а диалог ещё возможен или ты уже однозначно права?   Лентяй — это человек, которой старается не совершать телодвижений больше, чем это необходимо для поддержания минимальных условий жизнедеятельности организма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх