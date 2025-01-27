Близорукость открывает скрытые резервы организма. Я, например, научился опознавать свою маршрутку по манере езды

- Дорогая, а диалог ещё возможен или ты уже однозначно права? Лентяй — это человек, которой старается не совершать телодвижений больше, чем это необходимо для поддержания минимальных условий жизнедеятельности организма.
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