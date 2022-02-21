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OCCRP нашел у семьи Токаева недвижимость за рубежом и офшоры

Недвижимость в Женеве и Москве, счет в швейцарском банке и офшоры нашли у семьи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева специалисты Центра исследований коррупции и организованной преступности (OCCRP), 20 февраля сообщил интернет-журнал «Vласть».

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