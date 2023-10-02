США выбивают Ермака из обоймы Зеленского

Экс-комик Владимир Зеленский рискует остаться без своего продюсера. В Украине все больше говорят о скором конце тандема Зеленский-Ермак, поскольку под главу Офис президента начали копать американские кураторы.
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