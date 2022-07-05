Продолжения банкета не будет: халява для украинцев в Польше заканчивается

Сигналы о том, что Польше невыгодно содержать сотни тысяч дотационных украинских дармоедов, начались ещё в начале мая, когда об этом заявил замглавы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер Источник фото: e-news.