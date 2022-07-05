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Продолжения банкета не будет: халява для украинцев в Польше заканчивается

Продолжения банкета не будет: халява для украинцев в Польше заканчивается

Сигналы о том, что Польше невыгодно содержать сотни тысяч дотационных украинских дармоедов, начались ещё в начале мая, когда об этом заявил замглавы МВД Польши и уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер Источник фото: e-news.

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