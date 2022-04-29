Роднина усомнилась в тренерском потенциале 19-летней чемпионки Европы

Фигурное катание , 30 апр, 01:11 0 Ирина Роднина усомнилась в тренерском потенциале Софьи Самодуровой после завершения карьеры По словам Родниной, не все талантливые фигуристы в будущем вырастают в качественных специалистов, поэтому Самодуровой нужно хорошо потрудиться, чтобы достичь высот на тренерском поприще Софья Самдурова (Фото: Global Look Press) Софье Самодуровой крайне повезло попасть в команду к такому большому профессионалу по фигурному катанию, как Алексей Николаевич Мишин.