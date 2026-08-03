Хроники СВО: Черноморская Инициатива как надо

«Обнуление» юга: мост в Затоке повержен, трафик с НАТО перекрыт Операция по обнулению черноморской транспортной инфраструктуры Украины достигла кульминации: после массированных ударов по портам, которые привели к остановке морского трафика, российские Вооруженные силы поставили на стоп сухопутный южный транспортный коридор, уничтожив стратегический мост в Затоке Одесской области. Как отметил военный эксперт Юрий Подоляка, наконец-то, мост в Затоке разрушен. «Эта эпопея длилась несколько лет. Еще в 2022-ом мы пытались нанести непоправимый ущерб его существованию. И потом неоднократно возвращались к этому вопросу. Многие десятки «Калибров» было израсходовано. Но максимум что нам при этом удавалось достичь, это выведение моста из строя на пару недель. И вот теперь, в результате комплексной атаки (судя по кадрам) один из пролетов моста таки упал. Это в т.ч. результат наших новых возможностей по точному наведению ракет и операторами БПЛА», – отмечает эксперт. «Уничтожение моста в Затоке имеет важнейшее стратегическое значение. Это был единственный ЖД путь от придунайских украинских портов на территорию остальной Украины. И быстро его заменить не получится. то был единственный железнодорожный путь от придунайских украинских портов на территорию остальной Украины. И быстро его заменить не получится», – добавил Подоляка. Ресурс «Военная хроника», отметил, что к ударам по мосту, судя по всему, приступали с ночи 3 августа, а основным средством поражения выступили «Герани». «Распространённое мнение о том, что мост в Затоке разрушен окончательно и не подлежит восстановлению, выглядит преждевременным. Несмотря на серию неоднократных ракетных ударов и атак морскими безэкипажными катерами (БЭК), конструкция этого комбинированного железнодорожно-автомобильного моста обладает высокой степенью прочности и удар, нанесённый накануне, следует как минимум продублировать. Но и это не гарантирует остановки снабжения», – пишет канал. «Данный мост является прямым железнодорожным и автомобильным путем, связывающим Одессу с украинской Бессарабией (южными районами Одесской области) и далее с границами Румынии и Молдавии. Вывод его из строя вынуждает перенаправлять весь автотранспортный поток через узкую автодорогу M15 (Одесса — Рени) в районе пункта пропуска Паланки, что увеличивает плечо логистики, создаёт заторы и существенно снижает пропускную способность доставки грузов, но не пресекает её окончательно. Оценка текущего состояния моста требует учёта инженерных особенностей разводного пролёта и специфики повреждений опор. Опыт аналогичных повреждений показывает, что ключевые элементы инфраструктуры часто сохраняют потенциал для оперативного ремонта и украинская сторона (сама или при поддержке запада) будет пытаться мост восстановить. Предыдущие удары так же оценивались как серьезные, но мост продолжил функционировать после небольшого ремонта. Так что единственным доказательством его успешного поражения может служить только полное обрушение конструкций», – считают авторы. Вместе с ударами по заводам беспилотников и ракет в Киеве, Львове, Днепропетровске, нарушение транспортной инфраструктуры Украины неизбежно скажется на поставке оружия на фронт. В этом, судя по всему, и состоит главная цель российского Генштаба.

Юрий Ильинов

«Стая орлов» взорвала небо: FPV-дроны получили уникальные боевые настройки В России начали серийное производство контроллеров «Стая орлов» для двигателей дронов-перехватчиков. Устройство рассчитано на управление четырьмя бесколлекторными двигателями и работу в условиях экстремальных нагрузок. Холдинг «Росэл» (входит в Ростех) начал серийный выпуск контроллеров «Стая орлов» для двигателей дронов‑перехватчиков. Изделия предназначены для FPV‑дронов, которые поражают цели тараном. При этом сам таран выполняет беспилотник, а контроллер обеспечивает необходимую динамику силовой установки. Главная особенность устройства — возможность одновременно управлять четырьмя бесколлекторными двигателями. Встроенный протокол связи позволяет контроллеру непрерывно обмениваться данными с полётным компьютером: благодаря этому оператор или система управления могут отслеживать работу двигателей и менять заданные параметры в реальном времени без подключения к наземному оборудованию и прямо во время полёта. Такая возможность заложена в конструкцию изначально и относится к ключевым характеристикам изделия. В «Росэле» предусмотрели защиту от электромагнитных помех: специальная схемотехника сохраняет устойчивость сигнала в условиях, когда несколько дронов работают одновременно. Это особенно важно при групповом применении аппаратов, когда оборудование должно надёжно функционировать рядом друг с другом. Ещё одной особенностью «Стаи орлов» стала цифровая подпись. Она защищает контроллер от нелицензионного копирования. Таким образом, в изделии сочетаются функции управления двигателями, средства контроля и корректировки настроек в полёте, защита от помех и механизм противодействия несанкционированному воспроизведению. Конструкция контроллера рассчитана на экстремально высокое быстродействие и устойчивость к пиковым нагрузкам: это обусловлено спецификой задачи. Инженеры сознательно не стали делать универсальный контроллер — они сфокусировались именно на режимах резкого броска и тарана, когда моторы работают на пределе. Технические параметры подтверждают такой подход: устройство выдерживает ток до 30 ампер на двигатель и работает с напряжением батареи от 12 до 40 вольт. Каждый экземпляр проходит заводское тестирование, что дополнительно гарантирует надёжность в экстремальных условиях. По заявлению «Росэла» и Ростеха, на российском рынке нет аналогов, которые одновременно обладали бы всей совокупностью этих характеристик: управлением четырьмя бесколлекторными двигателями, мониторингом и изменением настроек в реальном времени, защитой от электромагнитных помех, цифровой подписью и стойкостью к пиковым нагрузкам. Начало серийного производства означает, что разработка перешла от этапа испытаний к выпуску готовых изделий. При этом Ростех не раскрывал сведений о количестве произведённых контроллеров, сроках поставок и конкретных моделях дронов, на которых они будут использоваться. В официальных сообщениях речь идёт только о назначении устройства, его технических возможностях и уникальности по совокупности характеристик. «Росэл» позиционирует «Стаю орлов» как специализированное решение для дронов‑перехватчиков: контроллер должен обеспечивать быстрый отклик моторов, стабильную работу при высоких нагрузках и возможность гибкой настройки параметров непосредственно в полёте. Именно это сочетание функций стало основой для заявления о конкурентных преимуществах разработки. Ростех сообщил о запуске серийного выпуска на фоне развития FPV‑направления и появления дронов, применяемых для поражения целей тараном. Однако в распространённой информации не приводятся дополнительные подробности о конструкции самих беспилотников или об условиях их применения: известно лишь, что контроллеры «Стая орлов» предназначены для их силовой установки и рассчитаны на работу с четырьмя бесколлекторными моторами. холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил армии России партию новейших «Планшет-М-ИР»,