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Глава МВД Сербии назвал причину выбора «Спутника V»

Глава МВД Сербии назвал причину выбора «Спутника V»

Три прививки вакциной «Спутник V» из-за уверенности в ее эффективности сделал глава МВД Сербии Александр Вулин, сообщает 11 октября РИА Новости.

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