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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Родины» Егорычев: «Будем стараться повторить путь «Балтики». В таблицу посмотрим в конце чемпионата»

Полузащитник « Родины » Андрей Егорычев сравнил свою команду с «Балтикой» прошлого сезона. «Балтика» в прошлом году доказала всем, что можно выходить из Первой Лиги и с таким же составом и игрой хорошо показывать себя и в Премьер-Лиге .

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