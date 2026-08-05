Хавбек «Родины» Егорычев: «Будем стараться повторить путь «Балтики». В таблицу посмотрим в конце чемпионата»

Полузащитник « Родины » Андрей Егорычев сравнил свою команду с «Балтикой» прошлого сезона. «Балтика» в прошлом году доказала всем, что можно выходить из Первой Лиги и с таким же составом и игрой хорошо показывать себя и в Премьер-Лиге .