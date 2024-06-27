Театр абсурда
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Театр абсурда

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Две главные причины попытки госпереворота в Боливии

Две главные причины попытки госпереворота в Боливии

На "выстрел" повлияли два события. На первое обратил внимание бразильский геополитик Мачадо: «Попытка государственного переворота в Боливии через несколько дней после того, как президент Боливии Луис Арсе официально заявил о своем желании интегрировать страну в БРИКС, не случайна.

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