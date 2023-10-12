Петербуржцев предупредили о наводнении

В Петербурге возможно наводнение. Город окажется под властью теплого атмосферного фронта, однако развивается еще одна атмосферная волна и быстро проходит на восток севернее Финского залива с сильным западным ветром, пояснил синоптик Александр Колесов в Telegram.
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