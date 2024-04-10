Для любителей тру-крайма: лучшие фильмы и сериалы о реальных серийных убийцах

Проекты о российских и зарубежных маньяках, раскрывающие природу зла. «Тень Чикатило», 2024 кадр из фильмаЧто заставляет одних людей переходить запретную черту, а других — нет? Что в голове у серийного убийцы? Как многим маньякам годами удается скрываться от правосудия и обводить следствие вокруг пальца? Эти вопросы поднимает новый сериал «Тень Чикатило», который вышел в онлайн-кинотеатре Okko 4 апреля.