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"Заливает вообще все кругом": происходящее в популярном районе реально беспокоит людей

"Заливает вообще все кругом": происходящее в популярном районе реально беспокоит людей

Жителей Владивостока реально беспокоит ситуация, которая происходит в популярном районе города. Как уточняется в социальной сети Instagram dps_vl (12+), на улице Сабанеева вода кругом заливает всю дорогу, перестал справляться даже дождеприёмный колодец.

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