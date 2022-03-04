"Заливает вообще все кругом": происходящее в популярном районе реально беспокоит людей

Жителей Владивостока реально беспокоит ситуация, которая происходит в популярном районе города. Как уточняется в социальной сети Instagram dps_vl (12+), на улице Сабанеева вода кругом заливает всю дорогу, перестал справляться даже дождеприёмный колодец.
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