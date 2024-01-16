В Иванове женщина лишилась почти миллиона рублей, поверив звонившей ей лже-сотруднице Центрального банка

В дежурную часть отдела МВД России по Фрунзенскому району областного центра поступило заявление от 67-летней местной жительницы, которая сообщила полицейским о том, что ее обманули дистанционные аферисты.
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