В Красноперекопском районе военные проведут учебные стрельбы

Сегодня в дневное и ночное время в селе Рисовое Красноперекопского района и близлежащих населенных пунктах возможно будут слышны громкие звуки, будут проводиться учебные стрельбы, сообщил глава районной администрации Сергей Биданец.
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