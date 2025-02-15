Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что не снимет членство страны в НАТО со стола переговоров.
Зеленский: я не сниму членство Украины в НАТО со стола переговоров
Комментарии
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Андрей Шишинов
Помнится гитлер вещал, даже когда боевые действия уже велись на улицах берлина, что вот сейчас придёт армия венка и русских победит. Не пришла и не победила. Чем закончил гитлер знают все. Чем закончит наркофюрер пока не понятно, но очень хотелось бы видеть его вздёрнутым на осине.
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23 час.
Сергей Андросов
Кто эту свинью вообще к столу допустит?
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22 час.
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