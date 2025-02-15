Андрей Шишинов

Помнится гитлер вещал, даже когда боевые действия уже велись на улицах берлина, что вот сейчас придёт армия венка и русских победит. Не пришла и не победила. Чем закончил гитлер знают все. Чем закончит наркофюрер пока не понятно, но очень хотелось бы видеть его вздёрнутым на осине.