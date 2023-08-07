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Ледовое шоу Татьяны Навки может пройти в Китае в ноябре этого года

Об этом сообщила продюсер российских шоу в Китае Анастасия Садриева. С 4 по 13 августа в Китае проходят гастроли шоу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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