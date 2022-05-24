Сможет ли обезьянья оспа стать новой пандемией

Во всем мире сейчас стремительно растёт число случаев заражения обезьяньей оспой. В Нидерландах уже выявили шесть эпизодов, в США под подозрением находятся пять человек, в Испании - 20 подтверждённых, еще у 16 пациентов диагноз стоит под вопросом.