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Сможет ли обезьянья оспа стать новой пандемией

Во всем мире сейчас стремительно растёт число случаев заражения обезьяньей оспой. В Нидерландах уже выявили шесть эпизодов, в США под подозрением находятся пять человек, в Испании - 20 подтверждённых, еще у 16 пациентов диагноз стоит под вопросом.

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