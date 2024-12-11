Высадка американцев на Луне: афера века или факт, не подлежащий сомнению?

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Не были никогда! И даже в космосе до шаттлов. Серьезные научные доказательства фальсификации полетов пиндосов на Луну, чтоб верить им. А Леонов.. Зря, что ли он стал членом правления американского банка? Леонов: Я вице-президент «Альфа-банка» — самого крупного коммерческого банка страны, президент фонда Baring Vostok Capital Partners, который и в Украине работает, поэтому я часто туда езжу. Мы серьезно Черкасский университет опекаем, я у них преподаю. У меня там кафедра, две лаборатории: «Восход-2» и «Союз» — «Аполлон» — лучшие не только на… в Украине, но и в России. Там вычислительные машины для дистанционного обучения студентов стоят — можете поехать, вам расскажут, что я там сделал. [4] Все просто, главное узнать, кто является владельцем фонда, чьим председателем был до старости Леонов А. А.: «Майкл Джон Калви родился 3 октября 1967, штате Висконсин, США. Международный инвестор, основатель и управляющий партнёр фонда частных капиталовложений Baring Vostok Capital Partners, который специализируется на инвестициях в России и странах СНГ и с 1994 года по 2018 год инвестировал более $2,4 миллиардов в 70 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе». [5] Не трудно догадаться через какой банк Калви инвестировал в нефтегазовую отрасль РФ. Это был Банк Леонова… Получается, что Альфа-Банк это, фактически, американская структура. Леонов, бывший советский космонавт, стал американским банкиром за какие-то очень важные услуги, которые он оказал США. Ничего удивительного в том, что Леонов до самых последних дней своей жизни являлся активным защитником американской версии о «лунных полетах». Нет никаких оснований подозревать Леонова в том, что он мог умышленно, со злым умыслом предоставить информацию, которая бы была направлена против США и НАСА. Американский банкир Леонов верой и правдой служил своим работодателям.