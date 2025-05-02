Мужчина, напавший на девочку в Нижнем Новгороде, хотел ее ограбить

Стала известна причина, по которой мужчина напал на 12-летнюю девочку на Сортировке. По версии следствия, 27-летний мужчина напугал школьницу игрушечным пистолетом и, угрожая применить силу, потребовал отдать телефон и украшения.
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