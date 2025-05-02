Нижегородская п...
ГлавнаяБлогВластьЧП
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нижегородская правда

217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Самые самые - ерунда полная! Женщины каждая по-своему красивы. А что касается самых так это дело личного вкуса и оцен...Дарья Захарова из...
  • Сергей
    Ледорубов на этих тварей НЕ ЖАЛЕТЬ!!!!Экс-глава МИД Рос...
  • Leon Dan
    А что он забыл в Британии? Такие не могут уезжать на ПМЖ.Бывший офицер КГБ...

Мужчина, напавший на девочку в Нижнем Новгороде, хотел ее ограбить

Мужчина, напавший на девочку в Нижнем Новгороде, хотел ее ограбить

Стала известна причина, по которой мужчина напал на 12-летнюю девочку на Сортировке. По версии следствия, 27-летний мужчина напугал школьницу игрушечным пистолетом и, угрожая применить силу, потребовал отдать телефон и украшения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх