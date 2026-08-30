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Никитин — о ЦСКА: «Строим команду, с которой хотелось бы брать пример, но на данный момент мы такой не являемся»

Никитин — о ЦСКА: «Строим команду, с которой хотелось бы брать пример, но на данный момент мы такой не являемся»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу команды над «Автомобилистом» в матче за 3-е место предсезонного Кубка мэра Москвы и поделился планами на новый сезон КХЛ.

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