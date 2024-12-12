🌲 В Ялте начнут работать ёлочные базары в субботу Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, базары будут работать до 31 декабря.
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🌲 В Ялте начнут работать ёлочные базары в субботу Как сообщила глава администрации города Янина Павленко, базары будут работать до 31 декабря.