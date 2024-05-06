Шведские банды расцвели из-за особой работы с полицией

@ AP/TASS Tекст: Станислав Лещенко О жестокости и влиятельности преступных группировок в Швеции давно слагают легенды, которые плохо вписываются в представление об этой стране как о благополучном государстве.
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