Медведев: РФ заинтересована в том, чтобы украинский конфликт завершился скорее

Россия заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно скорее. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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