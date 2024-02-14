Российский Серкан Болат Никита Волков: что известно о личной жизни актера

После объявления о начале съемок адаптации популярного сериала «Постучись в мою дверь» о яркой истории любви публика была заинтригована вопросом: кто сыграет главного героя проекта? Выдвигались разные версии, но миф был развеян снимком со съемочной площадки, где актер Никита Волков попал в кадр.
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