Российский Серкан Болат Никита Волков: что известно о личной жизни актера

После объявления о начале съемок адаптации популярного сериала «Постучись в мою дверь» о яркой истории любви публика была заинтригована вопросом: кто сыграет главного героя проекта? Выдвигались разные версии, но миф был развеян снимком со съемочной площадки, где актер Никита Волков попал в кадр.