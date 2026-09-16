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Татар-информ

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Депутаты Госдумы предложили зафиксировать налоговые правила на пять лет

Депутаты Госдумы предложили зафиксировать налоговые правила на пять лет

Депутаты Госдумы предложили зафиксировать ключевые налоговые правила на пять лет, а новые федеральные налоги и сборы вводить не ранее чем через два года.

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