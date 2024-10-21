Посольство России в Судане сообщило об ударе по самолёту, на борту которого могли быть россияне

Фото: Stringer / Keystone Press Agency / Globallookpress.com Вечером в понедельник, 21 октября, пришло сообщение, что над территорией Судана сбит самолёт, на борту которого, предположительно, находились граждане России.
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