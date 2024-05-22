Легкое касание: в РФ запустили первые тактильные банковские карты для слабовидящих

В России появляются новые финансовые продукты для людей с нарушением зрения. Ряд банков ввели функцию озвучивания операций в банкомате, а в мае специальные тактильные карты для слабовидящих появились в арсенале «Тинькофф».
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