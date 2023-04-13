Слово и дело

9 389 подписчиков

Экс-супруга Гуфа Айза рассказала о волнении перед первым свиданием с новым кавалером

Экс-супруга Гуфа Айза рассказала о волнении перед первым свиданием с новым кавалером

Бизнесвумен Айза-Лилуна Ай рассказала о новом романе. Девушка призналась, что переживает за отношения, так как в течение продолжительного периода была одинока.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх