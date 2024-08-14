Устойчивый к РЭБ дрон применили против ВСУ в Курской области

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил об успешном использовании нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который был разработан Новгородским научно-производственным предприятием "Ушкуйник".
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