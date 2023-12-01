Жена Зеленского высказалась против его переизбрания

Жена Владимира Зеленского Елена высказалась против его переизбрания на новый срок. «Я не хочу, чтобы он становился президентом на следующий срок или на два следующих срока, это невозможно», — сказала супруга политика.
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