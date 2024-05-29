Состоялся релиз полной версии научно-фантастического хоррор-шутер RIPOUT 3D Realms...

Состоялся релиз полной версии научно-фантастического хоррор-шутер RIPOUT3D Realms и Pet Project Games официально представили RIPOUT, кооперативный научно-фантастический хоррор-шутер от первого лица, вышедший сегодня из раннего доступа в Steam.
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