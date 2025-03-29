Депутат Рады Дубинский: Зеленский решил проверить, как Украина справится без США

Депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что Владимир Зеленский решил проверить, как киевский режим справится без поддержки со стороны Соединённых Штатов в переговорах с Россией, полагаясь на Францию и Великобританию.
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