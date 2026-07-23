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Царьград

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"Думал что из России и нахамил": в Таджикистане таксист нагрубил пассажирке

"Думал что из России и нахамил": в Таджикистане таксист нагрубил пассажирке

Скандал в Таджикистане: таксист обругал Россию, перепутав местную жительницу с приезжей.В Худжанде, втором по величине городе Таджикистана, жительница республики по имени Алия вызвала автомобиль через популярный агрегатор, основанный в России и работающий во многих странах мира.

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