"Думал что из России и нахамил": в Таджикистане таксист нагрубил пассажирке

Скандал в Таджикистане: таксист обругал Россию, перепутав местную жительницу с приезжей.В Худжанде, втором по величине городе Таджикистана, жительница республики по имени Алия вызвала автомобиль через популярный агрегатор, основанный в России и работающий во многих странах мира.