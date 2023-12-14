Эксперт об отмене накопительного принципа «северных»: «Один из путей решения кадрового вопроса»

Президент России Владимир Путин на сегодняшней прямой линии поручил правительству РФ вернуть в повестку вопрос о применении максимального коэффициента северных надбавок к зарплате жителям регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера наравне с приезжими.
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