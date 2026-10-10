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Царьград

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Костомаров призвал Валиеву найти лучших адвокатов для решения спора

Костомаров призвал Валиеву найти лучших адвокатов для решения спора

Олимпийский чемпион Роман Костомаров считает, что фигуристке Камиле Валиевой необходимы лучшие юристы для возвращения нейтрального статуса.

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