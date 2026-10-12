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Московское «Динамо» повторило лучший старт в чемпионатах России с 1997 года

Московское «Динамо» повторило лучший старт в чемпионатах России с 1997 года

Московское «Динамо» заработало 22 очка по итогам 10 туров РПЛ, тем самым повторив наилучший старт в российских чемпионатах с 1997 года.

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