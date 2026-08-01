Наследники флибустьеров: на флаге Великобритании был бы уместен череп с костями

Западные страны задерживают суда, которые, по их данным, перевозят российскую нефть и СПГ. Президент Франции Эммануэль Макрон провозглашал: «Мы не позволим теневому флоту обходить санкции и финансировать военные усилия России.
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