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Наследники флибустьеров: на флаге Великобритании был бы уместен череп с костями

Наследники флибустьеров: на флаге Великобритании был бы уместен череп с костями

Западные страны задерживают суда, которые, по их данным, перевозят российскую нефть и СПГ. Президент Франции Эммануэль Макрон провозглашал: «Мы не позволим теневому флоту обходить санкции и финансировать военные усилия России.

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