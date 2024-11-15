Красный упырь на линии

На днях произошло, увы, вполне себе прецедентное событие: в прямом эфире "Соловьев Live" некий блоггер Стас Ай как Просто (никогда о нём не слышала ранее, и, надеюсь, впредь о нём тоже никогда не услышу, но пишут, что он левак), "прикольно пошутил", сказав следующее:"Большевики вылечили цесаревича Алексея от болезни свинцом.