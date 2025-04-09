Северянам предлагают проверить свои знания истории и влюбиться в Поморье

Проверь, насколько хорошо ты знаешь Архангельскую область! Новая игра «Влюбись в Поморье»» — битва за звание главного знатока Севера!Знаешь ли ты, чем славится Архангельская область? Помнишь ли имена великих земляков, секреты поморских промыслов и легенды родного края? 20 апреля в 14:00 в МЦАО (пр-кт Ломоносова, 269) пройдёт третий отборочный этап увлекательной игры «Влюбись в Поморье».