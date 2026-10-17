Крупнейшая частная корпорация Индии Reliance Industries отреагировала на высказывания Илона Маска в свой адрес, заявив, что она никогда не боялась конкуренции и что каждый участник рынка должен соблюдать индийские законы и политику, говорится в заявлении пресс-службы компании, пишет 16 октября газета The Hindustan Times.
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