Крупнейшая частная корпорация Индии Reliance Industries отреагировала на высказывания Илона Маска в свой адрес, заявив, что она никогда не боялась конкуренции и что каждый участник рынка должен соблюдать индийские законы и политику, говорится в заявлении пресс-службы компании, пишет 16 октября газета The Hindustan Times.