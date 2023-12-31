Бывший генеральный директор «Динамо» рассказал, как Усманов едва не стал владельцем бело-голубых

Бывший генеральный директор «Динамо» и генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как один из крупнейших бизнесменов России Алишер Усманов едва не стал владельцем контрольного пакета акций клуба.
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