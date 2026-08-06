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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Трактор» может подписать контракт со Стрэнжесом. У форварда 36 очков за 75 игр в прошлом сезоне АХЛ («СЭ»)

По информации «Спорт-Экспресса», « Трактор » может заключить контракт с 24-летним форвардом Антонио Стрэнжесом .

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