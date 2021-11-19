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"Открыт золотой ларец": на 3 знака зодиака хлынет шквалистый денежный дождь с 20 по 23 ноября

"Открыт золотой ларец": на 3 знака зодиака хлынет шквалистый денежный дождь с 20 по 23 ноября

Астрологи обозначили знаки зодиака, которые 20 ноября откроют настоящий золотой ларец. Представители трех созвездий окажутся над денежным дождем, который хлынет на них сильным потоком.

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