Дагестанка расплакалась, из-за то что ей не сдают квартиру в Москве. Почему так?

Avia.pro - СМИ Дискриминация по национальному признаку: «Шёл 2025 год, но дискриминация по национальному признаку остаётся» - так подписала свое видео молодая женщина из Дагестана в своих социальных сетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии