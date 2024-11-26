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Путин: Сотрудничество РФ и Казахстана выстраивается на уважении интересов

Путин: Сотрудничество РФ и Казахстана выстраивается на уважении интересов

Сотрудничество России и Казахстана носит союзнический характер и развивается по всем направлениям, написал президент РФ Владимир Путин в статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее».

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