Путин: Сотрудничество РФ и Казахстана выстраивается на уважении интересов

Сотрудничество России и Казахстана носит союзнический характер и развивается по всем направлениям, написал президент РФ Владимир Путин в статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее».
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