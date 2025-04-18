«Шок» и «мягкая посадка» — аналитики «Эксперт РА» допустили разные сценарии для экономики России Евгения КомароваВ рейтинговом агентстве «Эксперт РА» допустили сценарии «мягкой посадки» и «шока» в России.
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