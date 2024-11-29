Покинуть Чад: власти африканской страны разорвали соглашение о военном партнёрстве с Францией Республика Чад официально сворачивает партнёрство в военной и военно-технической сферой с Францией.
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Покинуть Чад: власти африканской страны разорвали соглашение о военном партнёрстве с Францией Республика Чад официально сворачивает партнёрство в военной и военно-технической сферой с Францией.
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